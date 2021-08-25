Власти Москвы отметили, что аутентичный туризм стал более востребован, чем традиционный

МОСКВА, 25 августа./ТАСС/. Классическая модель туризма в Москве, которая включает в себя посещение достопримечательностей, в последнее время уступает по популярности так называемому аутентичному туризму, когда гости столицы хотят жить, как местное население. В этом российская столица следует за общемировыми трендами, рассказала в среду заместитель председателя столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая на международной выставке-конференции ParkSeason Expo.

"Последний тренд, который мы наблюдаем в мире, это живи, как местные. Туристы ищут аутентичный опыт, они хотят жить, как местные и ходить не в туристические места, ходить в рестораны с локальной кухней, которые популярны у местных жителей. Мы понимаем, что классическая модель туризма в Москве сейчас изменяется. Осмотр достопримечательностей уходит на второй план, <…> аутентичное направление - новый тренд", - рассказала Шаршавицкая.

Она добавила, что туристическая отрасль прошла большую трансформацию. Это также связано и с пандемией коронавирусной инфекции. Появился тренд на индивидуальные путешествия.

"Персонализация впечатлений и опыта как раз и говорит о том, что современные туристы ищут аутентичные предложения. Также отмечу, что за последние 10 лет в Москве случилась так называемая парковая революция, и связана она не с количеством благоустроенных территорий, а скорее, с изменением сознания москвича в получении досуга в городе. Москвич перестал проводить время на дачном участке и стал проводить время в парке, сквере", - пояснила она.

Ранее сообщалось, что внутренний туристический поток в Москву в первом квартале 2021 года восстановился примерно на 90% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Всего за первые три месяца 2021 года Москву посетили более 3,6 млн россиян.