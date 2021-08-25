Путин выступил за создание позитивного образа педагога в СМИ

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Средства массовой информации должны создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее государства. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в среду на встрече с представителями общественности.

Одна из участниц мероприятия предложила повышать престиж профессии учителя в обществе. По ее мнению, для этого нужно подумать о дополнительных мерах поддержки молодых преподавателей, а также правильно освещать педагогическую работу в медиа.

"По поводу СМИ - полностью с вами согласен. Много раз уже на этот счет говорил со своими коллегами, теми, кто так или иначе занимается работой в этой области. Я уверяю вас, все это понимают. Надо только, конечно, чтобы от понимания мы быстрее переходили к реализации того, в чем страна нуждается. А она нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства", - отреагировал на обращение Путин.

Он заверил, что власти будут работать по этому направлению, и сейчас такие попытки уже предпринимаются, однако работу нужно вести шире. "И не только фильмы создавать. Нужны программы соответствующие <...> Государство должно выделять на это деньги, заказы соответствующие делать, продвигать эту информацию позитивного характера в соцсетях, в интернете", - уверен президент.