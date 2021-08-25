Путин поддержал идею ввести традицию поднимать российский флаг в школах

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести в традицию церемонию поднятия российского флага в школах, но для этого нужен общегосударственный стандарт.

Комментируя в среду такое предложение одного из участников его встречи с представителями общественности, глава государства напомнил, что "во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны, поднимается, вывешивается ежедневно".

"Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт", - сказал Путин.