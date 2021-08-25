НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин оценил роль чемпионатов WorldSkills и ArtMasters в подготовке кадров по разным специальностям, в том числе творческим и в сфере диджитал.

"Направление подготовки специалистов по разным специальностям WorldSkills и ArtMasters приобретает все больший и больший размах и показывает конкретные результаты, в том числе и для подготовки кадров", - сказал глава государства в среду в ходе общения с педагогами, учениками и родителями в преддверии нового учебного года.

Так Путин прокомментировал выступление Екатерины Романовой, победителя чемпионата ArtMasters Junior 2021 и победителя общероссийского конкурса "Большая перемена" в 2020 году. Она рассказала, что училась в лицее в Чите, а потом переехала в Москву, где учится на кинооператора. Екатерина согласилась с президентом в том, что работа в рамках ArtMasters помогла ей поступить в московский вуз.

Девушка попросила главу государства обратить внимание Минпросвещения РФ на более активное вовлечение среднего профессионального образования в сферу творческих бэкстейдж- и диджитал-компетенций. По мнению Романовой, это поможет школьникам получать в колледжах знания по творческим специальностям и выпускаться из таких учебных заведений востребованными специалистами.

"Хорошо, Катя, обязательно сегодня этот вопрос поставлю в ходе совещания. Он абсолютно уместен, думаю, что это правильно. У нас очень много креативных, творческих, интересных молодых людей, которые ищут и находят себя, так же, как и вы, в профессии. Это очень важно и перспективно, на мой взгляд. Спасибо вам за подсказку", - резюмировал президент.

Позже в среду Путин проведет по видеосвязи заседание президиума Государственного совета по вопросам общего образования.