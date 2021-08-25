Адвокат Фургала заявил, что из камер СИЗО "Лефортово" убрали столы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Администрация столичного СИЗО "Лефортово" после проведения проверки надзорным ведомством убрала из камер арестантов столы, которые обвиняемые использовали в том числе для приема пищи. Как уточнил ТАСС адвокат Михаил Карапетян, представляющий интересы бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, его подзащитному приходится принимать пищу на коленях.

"После прокурорской проверки сотрудники следственного изолятора выкрутили все столики в камерах, где содержатся обвиняемые. Сергей Иванович принимает пищу буквально на коленях. Надеюсь, благоразумие восторжествует, и все вернется на круги своя", - рассказал собеседник агентства. Комментарием ФСИН и администрации СИЗО ТАСС пока не располагает.

На прошлой неделе ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, посетивший Фургала и других арестантов в СИЗО "Лефортово", рассказал журналистам, что тюремная администрация запретила заключенным изолятора, среди которых экс-губернатор Фургал, спать днем. При этом обвиняемые могут лежать на кровати и закрывать глаза, добавил правозащитник. По его словам, заключенные также выразили недовольство тем, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио. Мельников добавил также, что руководство "Лефортово" запретило заключенным брать с собой на прогулку питьевую воду.

В свою очередь Карапетян отметил, что сотрудники ФСИН отслеживают соблюдение новых правил через видеокамеры, установленные почти в каждой камере СИЗО "Лефортово". "Вместо новостей, по словам Фургала, в СИЗО постоянно работает радиостанция "Орфей", которая транслирует классическую музыку", - уточнил адвокат. Вместе с тем защитник заявил, что при регулярном посещении Фургала адвокаты передают ему некоторые копии печатных изданий, которые предварительно проверяются сотрудниками пенитенциарной системы и следователем на наличие запрещенной информации. Адвокат подчеркнул, что "в изоляторе есть доступ к новостям, а арестанты ежедневно получают газеты".

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено.