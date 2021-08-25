В МВД опровергли сведения о неиспользовании полицией геолокации телефонов пропавших людей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. МВД РФ опровергло информацию о том, что при поиске людей полиция не используют сведения о местоположении их мобильных телефонов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на куратора проектов "Лиза Алерт" Олега Леонова, о том, что он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву по поводу того, что полиция якобы не пользуется законом о геолокации, который позволяет быстрее определять местоположение потерявшихся людей. "МВД России сообщает, что это оценочное суждение не соответствует действительности. Подразделения уголовного розыска при получении сообщения о безвестном исчезновении гражданина организуют получение сведений о возможном его местонахождении на основе геолокационных данных его абонентского устройства. Эта работа проводится на основании мотивированного постановления заместителя начальника территориального органа внутренних дел - начальника полиции или заместителя начальника полиции по оперативной работе с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов", - говорится в сообщении МВД.

Также в ведомстве отметили, что некорректными являются приведенные общественником примеры проведения поисковых мероприятий силами исключительно добровольческих отрядов без участия сотрудников полиции. "В действительности, согласно сложившейся практике, в случае поступления обращения о розыске пропавших граждан в добровольные поисково-спасательные объединения их координатор информирует территориальные подразделения уголовного розыска, которые незамедлительно подключаются к поискам.

На официальных ресурсах МВД России регулярно публикуются сообщения об успешных поисково-спасательных операциях, проведенных в различных регионах полицейскими во взаимодействии с волонтерскими организациями, заключили в пресс-центре.