Путин высоко оценил усилия президента Таджикистана по популяризации русского языка

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу, которую проводит его таджикский коллега Эмомали Рахмон по популяризации русского языка.

"Президент Таджикистана, Эмомали Шарипович Рахмон, уделяет этому очень большое внимание. Мы все, я имею в виду, все, кто заинтересован в продвижении русского языка за границей, в том числе и в республиках Средней Азии, должны быть ему за это благодарны", - сказал Путин в среду в ходе общения с педагогами, учениками и родителями в преддверии нового учебного года. Так президент прокомментировал выступление студента из Таджикистана Абдуллоходжи Бабаева, который с сентября начнет учиться на врача в Российском университете дружбы народов (РУДН)

Путин добавил, что недавно обсуждал с Рахмоном текущие вопросы взаимодействия. "Почти всегда он [Рахмон] поднимает вопрос о том, чтобы было оказано содействие со стороны России Таджикистану в развитии русского языка. Мы наметили даже конкретные планы на этот счет, дополнительные к тому, что было сделано на этот счет", - отметил Путин.

Он поздравил Бабаева с тем, что тот поступил в РУДН. "Мне очень приятно слышать, что программа, которую мы вместе с президентом Таджикистана когда-то начали, и которая заключалась в том, чтобы обеспечить направление в республику наших специалистов, что она работает и приносит такие хорошие результаты. Будем и дальше продолжать", - резюмировал глава государства.