В Москве донорами плазмы с антителами к COVID-19 стали 25,5 тыс. человек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Всего 25,5 тыс. человек стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу в Москве за полтора года. Об этом сообщил в своем аккаунте в "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

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"За полтора года донорами плазмы стали 25,5 тысяч москвичей. Ее можно сдать после перенесенной болезни или прививки от коронавируса", - написал Собянин.

Он отметил, что в больницах плазму переливают пациентам, которые тяжело переносят ковид. По наблюдениям врачей, у них растут шансы выздороветь.

"Будем увеличивать мощности горячей линии для доноров плазмы в два раза. Если хотите сдать плазму, звоните на 8(495)870-45-16. Спасибо за вашу помощь", - добавил мэр.

Донорам плазмы с антителами к коронавирусу полагаются стимулирующие выплаты в размере 5 000 рублей и компенсация на питание - 1 235 рублей. При безвозмездной плазмодаче донацию могут засчитать в количество, нужное для получения статуса "Почетный донор России" или "Почетный донор Москвы".

Для желающих стать донорами плазмы после COVID-19 или вакцинации "Спутником V" работает горячая линия +7 (495) 870-45-16 (с 9:00 до 19:00 ежедневно). Более подробную информацию можно найти на сайте Департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru/plazma.