Вакцинацию от коронавируса прошли 80% работников сферы образования Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Прививки от новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области сделали уже почти 49 тыс. работников сферы образования, это более 80%, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"Защиту от коронавируса получили уже почти 49 тыс. работников сферы образования (более 80%), кампания продолжается. Усилена разъяснительная работа в педколлективах. Составлены графики: до 30 августа ради защиты здоровья детей сотрудникам отрасли необходимо привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной", - говорится в сообщении.

В 2021-2022 учебном году порядка 379 тыс. волгоградских школьников и студентов приступают к обучению в 1 404 образовательных учреждениях региона. В их числе - 26,5 тыс. первоклассников.

По решению Роспотребнадзора праздничные линейки в школах Волгоградской области 1 сентября пройдут с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом в регионе, их проведут на открытом воздухе отдельно для классов, либо параллелей.

Как уточнили в обладминистрации, обучение в школах будет организовано в традиционном очном формате с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, это решение утвердили члены постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области и регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Учебные организации обязали организовывать ежедневные утренние фильтры при входе в здание с обязательной термометрией, усилить дезинфекцию, создать условия для соблюдения правил личной гигиены, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, кроме тех, где требуется спецоборудование.