Допуск болельщиков на футбольные матчи в Калининграде увеличили до 1 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области вдвое, до 1 000 человек, увеличили количество зрителей, которым разрешено присутствовать на стадионе на домашних матчах с участием местного футбольного клуба (ФК) "Балтика". Об этом говорится в постановлении регионального правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В пресс-службе правительства ТАСС сказали, что согласно изменениям, внесенным в постановление областного правительства от 16 марта 2020 года, на матчах с участием ФК "Балтика", которые проводятся на стадионе "Калининград", на трибунах могут находится до 1 000 человек. Ранее, после введенных из-за коронавируса ограничений, заполняемость трибун составляла не более 500 болельщиков.

Постановлением также предписаны необходимость обязательного соблюдения масочного режима и социального дистанцирования, отметили в пресс-службе.

Стадион "Калининград" - самый большой стадион Калининградской области. Построенный к Чемпионату мира по футболу-2018, стадион стал главной площадкой для проведения спортивных мероприятий и зоной отдыха для тысяч калининградцев. Объект рассчитан на 35 000 мест. После окончания ЧМ 2018 стадион стал домашней площадкой для местного ФК "Балтика", который в настоящее время выступает в первенстве ФНЛ.