Древнейшую на Северо-Западе крепость обнаружили археологи в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Ученые впервые обнаружили на Рюриковом городище в Новгородской области основание крепости, строительство которой относится к временам князя Рюрика. Об этом в среду сообщили в Новгородском музее-заповеднике.

"Сейчас мы работаем на раскопе, который начинался еще в 2000-х годах. Но часто нас подводила высокая вода. <..> Мы открыли самый низ крепости, которая датируется концом, а может и второй половиной IX века. Если связывать с легендарными событиями, то это крепость Рюрика. <...> Отдельные фрагменты этого сооружения мы фиксировали еще в конце 1990-х - начале 2000-х. Но мы разбирали верхние слои, а там очень плохая сохранность деревянных конструкций, в основном, тлен. Не было того, что изначально надежно стоит, in situ, как говорим, мы, археологи", - приводятся в сообщении слова начальника экспедиции, доктора исторических наук Натальи Хвощинской.

Исследователи увидели стену из длинных дубовых бревен, которая не подвергалась каким либо смещениям за столетия. Благодаря воде, сохранность конструкций позволяет даже представить их в качестве экспонатов. В ходе работ получены спилы для дендрохронологического анализа, но уже сейчас древность находки подтверждается косвенными свидетельствами.

Первый раз Городище упоминается в летописи под 1103 годом в связи со строительством церкви Благовещения. Греки, возводившие храм, не учли сыпучесть грунта, которым был засыпан ров, и это сыграло роковую роль в дальнейшей судьбе церкви. Этот самый ров археологи и проследили. Он шел с юго-запада на северо-восток городища.

В музее отметили грандиозность работ по строительству этой крепости. Мыс, который сейчас перерезается Сиверсовым каналом, был срезан древними строителями, чтобы увеличить высоту холма. На получившейся площадке и возводились крепостные сооружения из дубовых бревен, которые использовались только в подобного рода работах.