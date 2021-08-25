Эксперт напомнил, что падение зрения может быть первым признаком отравления метанолом

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первые признаки отравления метанолом проявляются в течение двух часов, в частности, одним из главных симптомов может быть падение зрения. Об этом сообщил в среду журналистам главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Если метанол все-таки был употреблен, то очень важно понимать, что в течение первых двух часов начнутся проявляться начальные симптомы отравления, прежде всего это касается падения зрения. Метанол - токсическое вещество, и вследствие этого общее состояние будет ухудшаться, будет тяжелое опьянение с потерей зрения. В таких случаях надо срочно, любыми способами или вызывать скорую или при помощи окружающих добраться до ближайшей больницы. Потому что в случае отравлении метанолом только реанимационные мероприятия или интенсивные мероприятия по детоксикации могут помочь спасти жизнь", - рассказал он.

Брюн отметил, что метанол - это тяжелейший яд, употребление которого может привести к смерти, а в легких случаях - к отравлениям, к слепоте или к тяжелым соматическим расстройствам, инвалидизирующим человека. "Категорически нельзя приобретать алкоголь у случайных лиц, приобретать несертифицированное спиртное, тем более в не лицензированных для продажи алкоголя магазинах. Это смертельно опасно", - добавил эксперт.

Отравление в Карелии

22 августа восемь жителей Белоруссии, работавших на одном из предприятий в Пудожском районе Карелии, употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество (метиловый спирт), сообщили в Минздраве республики. По последним данным, пятеро человек погибли.

По данным регионального следственного управления СК РФ, алкоголь, которым отравились жители Белоруссии, был приобретен за пределами республики. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"К сожалению, такие случаи, может быть не часто, но раз в несколько лет происходят. Последний массовый случай отравления был в 2016 году в Иркутске, когда суррогатный алкоголь был продан теневыми торговцами алкоголя. Или случай в 2011 году в Турции, когда произошла массовая гибель российских туристов, тогда молодые люди "угостились" контрафактным алкоголем. Это может быть где угодно! Поэтому единственная профилактика таких случаев - ни в коем случае, ни под каким видом, как бы не хотелось выпить - не покупать алкоголь там, где это не регулируется законом или нормативными документами для продажи спиртного", - отметил Брюн.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ, состояние троих пострадавших в результате отравления метанолом в Карелии стабильное. Им оказывается вся необходимая помощь.