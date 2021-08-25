В Казани планируют провести "перепись" бездомных животных

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Мэрия Казани совместно с Казанской ветеринарной академией планирует провести перепись бродячих животных, чтобы установить их численность в городе. Инициатива прозвучала на круглом столе, посвященном проблемам обращения с животными.

"Мы можем сделать работу по определению численности бездомных животных. <...> Город должен знать, сколько у нас бездомных животных", - сказал ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана Рустам Равилов. Также он выразил готовность создать приют на территории академии при финансовой поддержке властей.

Идею поддержал мэр Казани Ильсур Метшин. "Давайте договоримся с нашей поддержкой провести "собачью перепись". Чтобы знали, какой объем работ нам предстоит. В создании приюта на вашей территории мы обязательно поучаствуем. Мы по строительству поучаствуем", - сказал Метшин.

Кроме того, Рустам Равилов отметил возможность проведения преподавателями академии при помощи студентов бесплатной стерилизации животных во время занятий на клинических кафедрах, а также расширения практики работы студентов в приютах.

По данным пресс-службы мэрии Казани, республиканский бюджет ежегодно выделяет городу субвенцию в размере 21 млн рублей. Комитет ЖКХ проводит открытые аукционы на отлов и транспортировку животных, на лечебно-профилактические мероприятия и содержание животных. На текущий год по результатам электронных торгов договоры заключены с ООО "Зооцентр".