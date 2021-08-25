Путин рассмотрит возможность участия в марафоне общества "Знание" в начале сентября

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попробует включить в свой график участие в марафоне общества "Знание" в начале сентября.

Приглашение на марафон, который состоится с 1 по 3 сентября, главе государства передал ученый-востоковед из Томского госуниверситета Владимир Румянцев. "Спасибо за приглашение. 1 сентября - начало школьного года. Я и все мои коллеги, так или иначе, принимаем участие в этих праздничных мероприятиях. Я посмотрю и попробую выстроить свой график таким образом, чтобы можно было реализовать ваше предложение", - ответил президент на приглашение в ходе встречи с представителями общественности в среду.

Во время беседы с ученым президент заметил, что ему известно, что его собеседник был признан лауреатом всероссийского конкурса "Лучший лектор - 2020" общества "Знание", и поинтересовался, чему была посвящена лауреатская лекция. Оказалось, что Румянцев профессионально занимается исследованиями политики РФ на Ближнем Востоке. "Я представил на конкурс лекцию, которая соответствует тем исследованиям, которые я осуществляю. Она была посвящена политике РФ на Ближнем Востоке и, в частности, ситуации в Сирии, гражданской войне в Сирии", - рассказал преподаватель, отметив, что по его мнению очень важно объяснять элементарные вещи и развенчивать бытующие мифы по сирийской тематике.

Путин решил поинтересоваться, как ученый оценивает ситуацию на Ближнем Востоке. Румянцев охарактеризовал состояние дел в регионе как "очень нестабильное". "Ближний Восток - у меня есть образное сравнение - это как клубок змей. Есть ядовитые змеи, а есть вполне себе невинные. И никогда не знаешь, за какую змею потянуть, потому что кончик может привести к опасной ситуации", - сказал ученый, сделав акцент на том, что этот регион очень непростой для анализа.

Услышав такое сравнение, Путин вспомнил злую шутку Ивана Тургенева, который заметил, что если Чернышевский - просто змея, то Добролюбов - змея очковая. Возвращаясь к разговору о Сирии, Румянцев отметил, что, по сравнению с 2015 годом, ситуация в регионе стала гораздо более благоприятной. "Вокруг Дамаска сжималось очень опасное кольцо, буквально несколько недель, наверное, и режим Башара Асада пал бы, а что было бы дальше на Ближнем Востоке? Это был бы страшнейший хаос", - сказал ученый. Теперь же, по его оценке, ситуация более стабильная, но по-прежнему далекая от излишне радужных перспектив. Путин поблагодарил своего собеседника за то, что тот в своей лекции обратил внимание на эту проблему.