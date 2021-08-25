Мобильную лабораторию для исследования воздуха запустили в Кирове

ТАСС, 25 августа. Передвижную лабораторию ЦЛАТИ для оперативного исследования атмосферы на предмет загрязнения запустили в Кирове, где жители нескольких районов часто жалуются на неприятные запахи. Об этом в среду сообщила в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Очень много жалоб на качество воздуха поступает из Кирова. Очевидно, что единичными рейдами и проверками проблему не решить, подход нужен системный. Поэтому мы запустили передвижную лабораторию ЦЛАТИ, которая будет оперативно исследовать атмосферу на предмет загрязнения 26 веществами, в том числе аммиаком, бутанолом, ацетоном, ароматическими углеводородами и другими компонентами. Результаты анализа воздуха известны уже через 20 минут: оборудованы лаборатории сложнейшей техникой, это позволяет оперативно установить и загрязнение, и его возможный источник", - рассказала Радионова.

По ее словам, в первый же день работы вблизи АО Агрокомбинат племзавод "Красногорский" зафиксировали превышение по этилбензолу почти втрое. "Итогом работы лаборатории станет список возможных загрязнителей, к которым направятся наши инспекторы для проверки", - отметила глава Росприроднадзора.

Жители юго-западного района Кирова регулярно жалуются на неприятные запахи, которые появляются преимущественно в вечернее и ночное время. Также жители микрорайона "Озерки" периодически ощущают задымление и едкий запах. В регионе создана рабочая группа по качеству воздуха, в состав которой вошли представители надзорных органов, общественных и научных организаций, а также жители города.

По данным кировского межрайонного природоохранного прокурора Романа Фисенко, с осени 2020 года прокуратура совместно с министерством охраны окружающей среды Кировской области проверила 30 организаций в Кирове, которые ведут эксплуатацию 68 источников выбросов в атмосферу. Было установлено 25 незарегистрированных источников выбросов, выявлено 41 нарушение природоохранного законодательства, для исправления которых в суд было направлено 14 исковых заявлений, большая их часть удовлетворена. К административной ответственности привлечено 18 хозяйствующих субъектов. Министерство охраны окружающей среды Кировской области также проверяет работу предприятий.