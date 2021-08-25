На месте разлива топлива под Норильском началась активная фаза рекультивации

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Активные работы по рекультивации начались на месте разлива топлива под Норильском, после чего начнется третий заключительный этап Большой норильской экспедиции Сибирского отделения (СО) РАН. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель полевых работ, директор научно-исследовательского центра "Экология" СО РАН Николай Юркевич.

"После завершения второго этапа экспедиции в устье Амбарной началась активная фаза рекультивации земель. Она пройдет до установления снежного покрова, то есть примерно до конца сентября. Но нельзя сказать, что она завершится в этом году, в следующем году работы продолжатся", - сказал Юркевич.

По его словам, первичную оценку эффективности рекультивации ученые дадут в ходе третьего этапа экспедиции, который начнется в середине сентября. Планируется, что в завершающей стадии исследований примут участие около десяти ученых. Они также отберут пробы воды для гидрохимических анализов и проведут более детальную ихтиологическую экспертизу.

Как сообщалось ранее, компания "Норильский никель" до конца года планирует провести обеззараживание 188 тысяч тонн загрязненного топливом грунта, который был собран и вывезен после аварии на ТЭЦ-3 в 2020 году.

Основными направлениями исследований второй Большой норильской экспедиции являются поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность и животные, многолетнемерзлые грунты. В сентябре начнется третий этап, который займет две недели. Планируется сначала движение маршрутами по рекам Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеру Пясино, а затем работа в лабораториях, которая продлится до ноября - декабря. Отряды ученых составили из специалистов 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В 2020 году СО РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.