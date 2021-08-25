Эксперт назвал создание комфортной среды в городах России задачей местных властей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Все необходимые условия для создания комфортной городской среды созданы в России на федеральном уровне, поэтому теперь эта обязанность лежит на местных органах власти. Такое мнение в среду выразил профессор высшей школы урбанистики им. А. А. Высоковского НИУ ВШЭ Дмитрий Наринский.

"На федеральном уровне созданы максимально возможные благоприятные условия для реализации этих задач, теперь дело стоит на стороне местных органов власти", - сказал Наринский на круглом столе "Развитие доступной городской среды", который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Наринский уточнил, что с 2017 года действует федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". На благоустройство городов деньги выделяются на конкурсной основе, что за последнее время привело к появлению огромного количества архитектурных и дизайнерских проектов по развитию общественных пространств, отметил эксперт. У федерального проекта есть система контроля - была утверждена методика формирования индекса качества городской среды, состоящего из 36 разнообразных показателей, как минимум три из которых так или иначе связаны с доступностью объектов городской инфраструктуры, транспорта, общественных территории, добавил профессор.

Кроме того, Агентство стратегических инициатив совместно с Минстроем России выпустило рекомендации по вовлечению граждан в принятие решений о благоустройстве. "Тем не менее в принятии решений о специфических акцентах на доступности городской среды, безусловно, важно мнение тех, кто может квалифицированно это оценить", - подчеркнул Наринский.

Поэтому благоустройство городов невозможно без внимания со стороны местных органов власти, которые в том числе должны предоставить бизнесу возможности для развития этих территорий, добавил эксперт. Он отметил, что доступность является одним из ключевых факторов экономической устойчивости проектов общественных пространств.

Комфортная среда

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. Он входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". С 2017 по 2020 год в России благоустроено более 83,2 тыс. территорий, включая 19,9 тыс. общественных пространств и 63,3 тыс. дворов. В 2021 году планируется благоустроить более 10 тыс. территорий.

Кроме того, в России реализуется 229 проектов-победителей Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. На сегодня по конкурсу появилось 171 общественное пространство.