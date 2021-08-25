Бюст доктору Лизе открыли на территории пансионата ее имени под Владимиром

ВЯЗНИКИ, 25 августа. /ТАСС/. Бюст в память о Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза, открыли на территории Вязниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов во Владимирской области, который носит ее имя. Памятник установлен в рамках всероссийского патриотического проекта "Аллея российской славы".

Дом-интернат в Вязниках был открыт 29 сентября 2017 года, в том же году учреждению присвоено имя Елизаветы Глинки, погибшей в декабре 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем.

"Для каждого доктора очень важно запомниться каждому своему пациенту и остаться в его сердце. У Елизаветы Петровны уникальная широкая душа, я думаю, слово "была" говорить неверно, и это большое сердце до сих пор бьется в каждом, кому она оказала свою помощь", - сказала врио заместителя губернатора Владимирской области Ольга Гребнева.

Идея установить бюст Елизаветы Глинки на территории интерната возникла в 2020 году. Бюст изготовлен по ее фотографиям и согласован с ее родными. Автор скульптуры - народный художник России Салават Щербаков.

Сейчас в Вязниковском доме-интернате проживают 80 граждан пожилого возраста - ветеранов, тружеников тыла и заслуженных людей из Вязниковского района и других муниципалитетов региона. Гости церемонии отметили, что учреждение соответствует имени доктора Лизы, которая стала символом бескорыстной помощи нуждающимся.

"Лизе бы здесь понравилось. Здесь тепло, здесь любят людей. Честно говоря, трудно представить себе государственное бюджетное учреждение вот так созданное - с такой любовью, с такой заботой, где все продумано до мелочей. Где красиво, где вкусно и где все сделано для того, чтобы тем, кто здесь живет постоянно, было не просто по-домашнему, было не просто тепло, а было уютно и хорошо и хотелось здесь быть", - отметила президент межрегиональной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.

Катастрофа Ту-154

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.