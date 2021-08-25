На госслужбу допустят лиц с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу граждан России, имеющих также иностранное подданство, при невозможности от него избавиться. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В апреле этого года в России был принят соответствующий закон, на основании которого подписан данный указ.

"Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне", - говорится в указе. Это распространяется и на действующих чиновников.

Факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства будет устанавливаться решением президента РФ или президентской Комиссией по вопросам гражданства.

"Определить, что обращения руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на иные должности могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года", - указано в документе.

В свою очередь, такие чиновники должны "принимать все возможные меры, направленные на прекращение" иностранного гражданства, воздерживаться от получения паспортов и других документов этих стран, а также воздерживаться от совершения иных действий "в качестве гражданина (подданного) иностранного государства, за исключением случаев", когда это необходимо для прекращения гражданства.