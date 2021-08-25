Мурманский школьник предложил идею о контроле родителей за качеством школьного питания

МУРМАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Родители школьников должны контролировать качество питания в учебных учреждениях, такую идею предложил ученик четвертого класса мурманской гимназии № 1, активист проекта Российского движения школьников "Шеф в школе" Лев Афиногенов на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности.

"У меня появилась идея, что родители, у которых есть санитарные книжки, будут приходит в школу и смотреть за качеством и приготовлением блюд. Мне кажется, эта идея сработает эффективно", - сказал он.

Путин поддержал его идею. "Я тоже считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что происходит на школьной кухне, в буфете и в столовой. Ничего здесь нет необычного, санитарные нормы можно обеспечить, сомнений в этом нет", - сказал Путин.

В августе глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на всероссийском родительском форуме по школьному питанию сообщал, что в России работают горячие линии по вопросам контроля за питанием, а также есть специальный раздел по вопросам школьного питания на сайте госуслуг. Кравцов также отметил, что более 60% родителей довольны питанием детей в школах.