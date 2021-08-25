Зюганов считает, что Россия не созрела для отмены смертной казни

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что мораторий на смертную казнь в России был введен преждевременно. По мнению политика, нужно было сохранить высшую меру наказания, в частности, за "челоненавистнические" преступления и растление детей, однако скрупулезно рассматривать каждый случай и не спешить с исполнением приговора.

"Я человек не злой, но строгий, я считаю, что мы не подготовились к отмене смертной казни. Общество должно созреть для этого, обстановка должна созреть, правосознание должно быть другое, правоохранительная система должна работать более качественно. Не дай бог допустить ошибку, приговорить кого-то, незаконно лишив жизни", - заявил он на пресс-конференции в ТАСС в среду.

По словам Зюганова, при этом он крайне жестко относится к тем, кто "проводит человеконенавистническую политику". "Если ты расстрелял людей в здравом уме, ты должен ответить своей жизнью. Если ты разлагаешь и уничтожаешь детей, ты обязан быть готов ответить, так как преступил все заповеди мыслимые и немыслимые. Поэтому я был против отмены, считал, что надо оставить три статьи, и говорил, какие", - добавил политик.

В то же время важно скрупулезно разбирать каждый случай, обеспечить право обжалования приговора и "не спешить с исполнением", чтобы исключить возможность ошибки, подчеркнул лидер компартии.

Мораторий на применение смертной казни в России был введен 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году.