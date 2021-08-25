Путин указал на сильное неравенство в качестве образования в России

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Разница в качестве образования по России остается очень большой, особенно актуальна эта проблема в средней школе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования.

"Отмечу, что на сегодняшний день дифференциация качества образования в нашей стране остается слишком высокой, очень высокой. Особенно на ступени основного общего образования - это классы с пятого по девятый", - сказал глава государства.

Очевидно, что нужно оказать поддержку тем школам, которые пока "не дотягивают до необходимого уровня", считает Путин. Он добавил, что необходимо тщательно проанализировать причины такого положения дел по каждому учреждению. "Подчеркну: должен безусловно соблюдаться базовый принцип системы российского образования - это справедливость. То есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями", - заметил президент.

Он обратил внимание на то, что этот принцип должен выполняться независимо от того, где живет школьник - "в городе или деревне, в Москве или в любом другом регионе страны". "Независимо от того, где [он] учится: в государственной школе или частной. И, конечно, независимо от социального статуса и доходов родителей", - отметил Путин.

По словам главы государства, цель российских властей - обеспечить высокое качество образования во всех российских школах. "Не только потому, что мы стремимся войти в число ведущих стран мира по качеству образования, какие-то "десятки", "пятерки". Дело совершенно не в этом. Главное - дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией", - указал он.

Как считает Путин, важно также помочь тем детям, которые по разным причинам испытывают трудности с обучением. "Это могут быть проблемы психологического характера, большой учебной нагрузки, сложной жизненной ситуации в семье", - перечислил он.