Путин выступил за модернизацию системы оплаты труда учителей в России

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказался в пользу изменения системы оплаты труда учителей с тем, чтобы учитывать все современные изменения, которые претерпевает профессия.

Открывая в среду заседание президиума Госсовета по вопросам общего образования, он обратил внимание на то, что "на первый план выходят вопросы оплаты труда".

"За последние годы средние зарплаты учителей подросли, особенно в регионах с сильными экономическими и бюджетными потенциалами. Но вместе с тем мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые, возросшие требования к профессии, к квалификации учителя, а значит [необходимо] работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе", - сказал Путин.