Путин призвал уйти в законодательстве от слова "услуга" применительно к труду учителей

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать законодательство таким образом, чтобы слово "услуга" не применялось непосредственно к труду учителей.

"Сейчас мы встречались с представителями [образовательной] отрасли, многих из них задевает слово и термин "услуга". Я уже свое отношение на этот счет сказал. Но если это людей как-то задевает по отношению к учительскому труду и они считают, что это обедняет смысл этого труда и его высокую общественную значимость, давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос корректировки законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах", - сказал Путин в среду на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования.

Ранее на встрече с представителями общественности президент заметил, что "в самом слове "услуга" ничего обидного и плохого нет".

Выступая на президиуме Госсовета, глава государства отметил, что учитель не только дает знания, он "оказывает и колоссальное влияние на формирование личности учеников, на их мировоззрение, систему ценностей". "Хотел бы еще раз повторить: нужно стремиться к тому, чтобы во всех школах страны создавались условия для раскрытия способностей и талантов ребят, для укрепления их духовных и физических сил", - добавил президент.

По словам Путина, образование, его развитие, совершенствование - это вопросы общенациональной повестки, один из ключевых государственных приоритетов. "Без современного, качественного, доступного образования, причем во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития, и нам нужно, прежде всего, обеспечить справедливость, равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов, для его будущих успехов в профессии, да и в целом потом в жизни", - резюмировал глава государства.