На Ставрополье выпустили первый учебник по регионоведению, вошедший в федеральный перечень

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Первый учебник по истории региона представили в Ставропольском крае. Занятия по нему начнутся в предстоящем учебном году, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Методический комплекс <…> стал результатом пятилетней работы коллектива из 27 авторов - ученых, преподавателей вузов, учителей истории, а также музейных работников, архивистов края. Учебник уже передан в школы Ставрополья, занятия по нему начнутся в новом учебном году. Этот комплекс стал первым в стране учебником по регионоведению, включенным в федеральный перечень", - говорится в сообщении.

По данным краевого министерства образования, закупка учебника во все школы региона проведена за счет бюджета Ставрополья. "Важно, чтобы сохранялась историческая правда, чтобы молодежь имела возможность узнать больше о своей малой родине и ее лучших людях. Учебник поможет этому. Уверен, новый предмет вдохновит еще больше молодых людей продолжать дело своих предшественников - развивать родной край", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Учебник включает информацию об истории края с древнейших времен до XXI века. Большинство иллюстраций к нему предоставлены региональным архивом. Изучать историю Ставрополья будут ученики с 5 класса по 10 класс.