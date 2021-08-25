Путин поручил уделять особое внимание обучению детей с ограничениями по здоровью

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Ситуацию с обучением детей с ограниченными возможностями здоровья удалось улучшить за последние годы, однако регионам важно и далее уделять этому направлению повышенное внимание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования.

"У нас наблюдается положительная динамика в поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья", - констатировал глава государства. Он пояснил, что речь идет в том числе об инклюзивных классах и развитии специализированных школ, домашнем обучении.

Однако, продолжил Путин, работы в этой сфере остается немало. "Я прошу регионы уделять этому направлению повышенное внимание, чаще встречаться с родителями и школьниками, чтобы лучше понять их проблемы. И понять, какая помощь здесь может быть дополнительно нужна", - указал он.

Глава государства добавил, что важно обязательно вовлекать таких учащихся, а также сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в систему конкурсов и олимпиад. "Талантливые ребятишки есть везде, в любой среде. Мы просто должны это иметь в виду, понимать это", - подчеркнул Путин.