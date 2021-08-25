Путин: в вопросах воспитания и просвещения детей нельзя действовать "для галочки"

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Воспитание и просвещение школьников в России не должно вестись "для галочки" и "под копирку", важно заряжать учеников искренними эмоциями и учитывать культурное многообразие регионов страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования.

"Вопросы воспитания и просвещения - это очень тонкие, чувствительные вещи, здесь нельзя действовать грубо, равнодушно, для галочки. Нужно обладать не только глубокими знаниями, которые могут привлечь ребят, но и вкладывать душу, заряжать учеников искренними эмоциями. Процессы воспитания и обучения должны быть неразрывными, идти рука об руку. Важно, чтобы в них участвовал весь педагогический коллектив, а не только классные руководители", - сказал Путин.

По его словам, значительный вклад в воспитание дает и внеурочная работа: это различные кружки, секции, школьный театр, музыкальные студии. Президент призвал создавать условия для вовлечения школьников в научно-техническое творчество, где уже много успешных практик. "Прошу министерство просвещения обобщить эту информацию и сделать ее доступной для коллег, чтобы этот опыт могли использовать в своей работе советники по воспитанию", - добавил Путин.

Он напомнил, что в наступающем новом учебном году советники по воспитанию начнут работу в 10 регионах России, а затем с учетом их опыта эту практику распространят на всю страну. Президент указал, что такие специалисты "должны опираться на объединяющие всех нас гражданские патриотические ценности, на историческое наследие наших народов". "Но нельзя действовать под копирку, по единому шаблону, нужно обязательно учитывать традиции, культуру каждого региона. Россия очень многообразная, разнообразная страна, в каждом регионе есть свои особенности. Но единством такого разнообразия и сильна Россия", - подчеркнул глава государства.

Путин поблагодарил педагогов, которые в период пандемии быстро овладели технологиями дистанционного обучения детей, поддержали своих учеников, их родителей. "Мы еще раз убедились в ключевой роли учителя в процессе обучения и воспитания, важности его непосредственного общения с учениками. Очевидно, что прямой контакт, личный пример помогает передавать интерес к знаниям, жизненный и культурный опыт, наши традиционные ценности", - отметил президент.

Он подчеркнул при этом, что сейчас детей "трудно удивить, они хорошо разбираются в современных технологиях, иногда даже вызывает удивление, но это так, с раннего возраста дружат с интернетом, который, безусловно, является помощником в приобретении знаний и новой информации". "Уже в этом году все школы страны должны получить не просто доступ к интернету, а к скоростному интернету. Такая цифровизация - это дополнение, а не отказ от традиционного образовательного процесса", - добавил Путин.