Более 77% многоквартирных домов Тверской области готовы к отопительному сезону

ТАСС, 25 августа. Готовность жилого фонда Тверской области к новому отопительному сезону 2021-2022 годов в настоящее время составляет более 77%, всего подготовка к осенне-зимнему периоду пройдет в 11,5 тыс. многоквартирных домах. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Тверской области по итогам заседания регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

"К зиме 2021-2022 годов ведется подготовка свыше 11 500 многоквартирных домов. По состоянию на сегодняшний день готовность фонда составляет 77,3%, проводится оформление паспортов готовности", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, к отопительному сезону 2021-2022 годов в Верхневолжье в общей сложности будет подготовлено 834 котельные, свыше 1 900 км тепловых сетей, более 6 000 км водопроводных сетей, 2 500 км сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей. "Необходимо существенно усилить работу по созданию запасов топлива, взаимодействие с компаниями, управляющими многоквартирными домами, ускорить работы по опрессовке, замене основных каналов теплоснабжения в городах. Важно завершить своевременную сдачу объектов строительства и капитального ремонта в системе теплоснабжения. И, конечно, особо обратить внимание на подготовку специалистов, которые будут осуществлять эксплуатацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в отопительный период", - цитирует пресс-служба губернатора Руденю.

Как уточняется в сообщении пресс-службы правительства региона, в 2021 году в селе Городня Конаковского района построена котельная, завершается строительство газовой котельной в городе Бологое и блочно-модульной газовой котельной с теплотрассой в поселке Спирово. "В текущем году по региональной программе капитального ремонта объектов теплоснабжения в план работ включено 22 объекта в 16 муниципалитетах. Полностью работы выполнены на 12 объектах <...> на других работы продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.