Путин считает "отличным начинанием" вовлечение учеников в управление школами

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что необходимо вовлекать учеников в управление школой. По его мнению, такие примеры - это "отличное начинание".

"Для ребят и учителей школа - это, безусловно, второй дом и каким он будет после строительства или капитального ремонта должно зависеть не только от чиновников. Уже есть успешный опыт вовлечения учеников в процесс модернизации школ, причем еще на стадии проектирования. Это отличное начинание", - сказал Путин, открывая заседание президиума Госсовета по вопросом общего образования. Он призвал развивать такие практики.

Глава государства убежден, что ребятам будет интереснее в школе, "если они будут видеть, чувствовать, что это в том числе и результат их творчества".

"Дело не только в покраске стен, установке коммуникаций, а в том, чтобы сначала понять, чего ребята хотят, а потом сделать так, чтобы школа отвечала представлениям о ней и школьников, и педагогов, и родителей. Чтобы развитие школы, обустройство было общим делом, чтобы в обновленных школах кипела интересная жизнь, развивалось ученическое самоуправление, работали те кружки, спортивные секции и студии, которые организованы по запросам ребят и по предложениям родителей", - сказал Путин. Важно, чтобы педагоги поддерживали детей и активно участвовали в таких проектах, добавил он.

Путин привел статистику соцопросов, согласно которым подавляющее большинство учителей, примерно 96%, ценят и любят свою профессию. "Такое отношение к делу, к своей миссии нужно поддерживать и поощрять", - подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что в рамках национального проекта "Образование" с учетом роста числа школьников к 2024 году в России запланировано ввести 1300 новых школ. Он добавил, что еще в июне просил правительство совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские школы.

"Сегодня уже можно назвать конкретные параметры такой программы. До конца 2026 года планируется отремонтировать более 7300 школ, в том числе 3 тыс. - в ближайшие два года", - уточнил президент. Он также указал на то, что по предложению Елены Шмелевой, одного из организаторов успешной работы образовательного центра "Сириус", принято решение сделать эту программу комплексной, то есть включить не только ремонт, но и внутреннее оснащение и установку современного учебного оборудования.