Более 200 человек стали финалистами кадрового проекта для управленцев в Пензенской области

ПЕНЗА, 25 августа. /ТАСС/. Финалистами регионального кадрового проекта "Пензенская область - регион возможностей", направленного на выявление и поддержку перспективных управленцев, стали более 220 человек, более половины из них - специалисты в возрасте до 40 лет. Об этом сообщил в среду на брифинге председатель наблюдательного совета проекта, генеральный директор группы компаний "Дамате" Рашид Хайров.

Проект был впервые запущен в регионе в июне 2021 года, его организаторами являются правительство Пензенской области при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". На участие в проекте подали заявки более 4,4 тыс. человек. Для выхода в финал участники должны были показать высокие результаты на онлайн-тестировании, где оценивался их интеллектуальный потенциал, способность к анализу и интерпретации информации.

"222 человека прошли в финал, из них 140 - это участники из Пензенской области и 82 - из других регионов. Среди них много молодых специалистов, но и участников с большим управленческим стажем тоже немало. Основная масса - более 60% - это люди молодого возраста, до 40 лет, в основном с высшим или двумя высшими образованиями", - отметил Хайров.

По словам врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в финал проекта прошли представители 45 сфер деятельности, в том числе науки и образования, здравоохранения, строительства, машиностроения, местного самоуправления.

Финалисты пройдут контрольное тестирование, которое должно подтвердить результаты, полученные на дистанционном этапе, после чего пройдет очная конференция. "Участников мы разобьем на команды и в процессе конференции будем производить их ротацию, таким образом, у финалистов будет возможность поработать в разных командах. На очном этапе мы будем моделировать различные управленческие ситуации. Для решения задач проекта мы подготовили новые упражнения и задания, которые адаптированы под реалии Пензенской области", - сообщил руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

По условиям проекта его победители будут включены в резерв управленческих кадров Пензенской области, а также получат возможность пройти образовательные программы по развитию управленческих навыков.