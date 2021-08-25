Памятник мостостроителям открыли на въезде на Президентский мост в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских открыли на въезде на Президентский мост в Провобережье Ульяновска памятник мостостроителям. В церемонии также приняли участие строители этого объекта.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минстроя региона, идея создания монумента возникла по инициативе общественников в 2019 году, когда Президентскому мосту через Волгу исполнилось10 лет. Тогда был заложен первый камень будущего монумента.

"Монумент сооружен под девизом: "Соединяя берега, людей и эпохи от благодарных граждан России". Памятник олицетворяет человека - строителя, воплотившего в себе единство заказчиков, подрядчиков, проектировщиков, мостостроителей дорожников и представителей других специальностей при выполнении задач государственной важности, на благо России", - уточнили в пресс-службе.

Монумент также символизирует благодарность граждан Российской Федерации всем строителям - мостовикам России. Автор монумента ульяновский архитектор Владимир Сергиенко, скульптуру выполнил московский скульптор Карен Саркисов.

Президентский мост через реку Волгу в Ульяновске начали строить еще в 1986 году, затем строительство было заморожено, объект был одним из крупнейших долгостроев в стране. Первый пусковой комплекс моста был введен в эксплуатацию только в 2009 году при поддержке на тот момент президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. В связи с этим мост получил название Президентский. Общая длина нового моста, одного из крупнейших в Европе, составляет около 6 км, из них 2 км - над водой, протяженность с подходами - 13 км.