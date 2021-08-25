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Кравцов сообщил, что почти все дети дошкольного возраста в РФ посещают ясли и детские сады

Глава Минпросвещения заявил, что к 2024 году в стране обеспечат 100-процентный охват дошкольным образованием

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Почти все российские дети дошкольного возраста посещают ясли и детские сады. Об этом в среду сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня 96% детей страны в возрасте до трех лет и 99% в возрасте от трех до семи лет посещают детские сады и ясли. К 2024 году мы обеспечим 100-процентный охват дошкольным образованием", - сказал он на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования.

Как напомнил министр, в 2013 году, когда стартовала программа модернизации региональных систем дошкольного образования, почти 50% детей не могли попасть в детские сады.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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