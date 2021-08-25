МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минпросвещения рассчитывает ликвидировать третью смену в школах и не допустить роста второй. Об этом в среду сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"За последние пять лет с момента проведения предыдущего государственного совета по вопросам общего образования построено 1 623 школы на 690 тыс. мест. К этому учебному году свои двери откроют 130 новых школ, а к 2025, в соответствии с вашим поручением, будет построено еще 1 300 школ. Это позволит нам полностью ликвидировать третью смену и не допустить роста второй", - сказал он на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования.

Как отметил министр, в целом отечественная система образования показывает позитивную динамику. "Мы опережаем установленные показатели 2020 года по вхождению в число ведущих стран по уровню общего образования. Однако понимаем, что предстоит сделать еще очень много", - заявил он.