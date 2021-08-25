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OnlyFans отложил план по блокировке порноконтента

Представители платформы сообщили, что получили гарантии, необходимые для поддержки создателей контента

ТАСС, 24 августа. Британский сервис OnlyFans решил приостановить планы по блокировке контента сексуального характера. Об этом в среду сообщила пресс-служба сервиса в Twitter.

"Мы получили гарантии, необходимые для поддержки создателей контента [на нашей платформе], и [поэтому] мы приостанавливаем запланированное на 1 октября изменение в политике", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе OnlyFans заявил о намерении заблокировать контент сексуального характера на своем сервисе. Сообщалось, что платформа предприняла такие меры из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов.

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