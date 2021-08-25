OnlyFans отложил план по блокировке порноконтента

ТАСС, 24 августа. Британский сервис OnlyFans решил приостановить планы по блокировке контента сексуального характера. Об этом в среду сообщила пресс-служба сервиса в Twitter.

"Мы получили гарантии, необходимые для поддержки создателей контента [на нашей платформе], и [поэтому] мы приостанавливаем запланированное на 1 октября изменение в политике", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе OnlyFans заявил о намерении заблокировать контент сексуального характера на своем сервисе. Сообщалось, что платформа предприняла такие меры из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов.