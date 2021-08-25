Дефицит воды зафиксирован в водохранилище, откуда вода поступает в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Недостаток воды зафиксирован в Волчихинском водохранилище, откуда Екатеринбург берет воду для коммунальных услуг. Ее будет недостаточно до апрельских паводков в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе городского "Водоканала" в среду.

"Нам поступил прогноз с Нижне-Обского бассейнового водного управления о том, что воды в [Волчихинском] водохранилище, откуда получает воду Екатеринбург, будет недостаточно до момента паводка, то есть до апреля 2022 года. Есть дефицит водных ресурсов, поэтому необходимо начинать перекачку", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в "Водоканале", для решения проблемы с недостатком воды будет организована ее перекачка из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. Планируется, что эта работа начнется уже с 1 сентября. В первое время будут запущены только два из четырех насосов. Если осенью будет мало осадков, то специалисты включат оставшиеся два насоса.

При проведении процесса перекачки воды из другого региона "Водоканалу" потребуются дополнительные средства, которые не заложены в тарифах. За помощью руководство предприятия обратилось в администрацию Екатеринбурга. При самом плохом развитии событий для перекачки воды потребуется 278 млн рублей.

Депутат екатеринбургской городской думы Дмитрий Николаев в своем аккаунте в Instagram во вторник написал о том, что вопрос нехватки воды в Волчихинском водохранилище поднимался на заседании городской комиссии по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному сезону. В качестве одного из вариантов выхода из ситуации предлагается ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.

"Решение непростое - перекачка воды из соседнего региона потребует огромных денежных средств. Водоканал не готов взять все расходы на себя. Как вариант - в городе введут режим ЧС, и тогда возможно будет взять деньги из резервного фонда", - написал депутат. По его информации, в водохранилище в Екатеринбурге образовался недостаток воды из-за летней засухи и малоснежной зимы.