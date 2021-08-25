В Калининграде отменили празднование Дня города из-за сложной ситуации с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Власти Калининграда отменили празднование Дня города, намеченное на 11 и 12 сентября, в связи со сложной ситуацией с коронавирусом, сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы мэрии города Инна Вербицкая.

"Празднование Дня города отменено с учетом непростой текущей пандемической ситуации и рекомендаций регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией", - сказала она, отметив, что "каких-либо переносов празднования Дня города в 2021 году уже не будет".

В региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией ТАСС сообщили, что "мэрии Калининграда, которая вынесла этот вопрос на заседание штаба, было рекомендовано не проводить День города, поскольку в текущих пандемических условиях это небезопасно и нецелесообразно".

Ранее сообщалось, что День города, приуроченный в 2021 году к 75-летию Калининградской области и областного центра, планировалось отмечать 3 и 4 июля. Затем торжества были отложены из-за распространения коронавируса и отмены массовых мероприятий в регионе на 11 и 12 сентября.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. На ее территории организовали Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года ее переименовали в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград.