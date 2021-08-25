Директор нацпарка "Бузулукский бор" заявил, что лесовосстановление займет десятки лет

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Работы по лесовосстановлению в национальном парке "Бузулукский бор" в Самарской области, где в результате крупного пожара сгорело около 850 га леса, займут десятки лет, сообщил ТАСС его директор Андрей Латыпов в среду.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

Крупнейший за последние 10 лет пожар в Борском районе Самарской области удалось локализовать в среду, спустя пять дней. В региональном ГУ МЧС сообщали, что общая площадь пожара составила 5 тыс. га, площадь, пройденная огнем, - около 1,5 тыс. га. Сейчас происходит тление и горение валежника отдельными очагами на общей площади 10 га. Как сообщали в нацпарке, реликтовые сосны при пожаре не пострадали.

"Сейчас уже можно говорить, что речь идет о работах по лесовосстановлению на десятки лет, объемы [работ] колоссальные. <…> Такого посадочного материала нет, наверное, во всем Приволжском федеральном округе, может, и в Европейской части России, чтобы одномоментно посадить 800 га леса. Это несколько млн саженцев. Понятное дело, что мы будем планировать лесопосадку этапами. Например, ежегодной посадкой мы могли бы охватить хотя бы 20 га - это уже большая площадь", - сказал руководитель нацпарка.

Руководство национального парка планирует обратиться в Минприроды РФ с просьбой предусмотреть или выделить из федерального бюджета, резервного фонда средства для проведения всех мероприятий. В случае необходимости за помощью обратятся к губернатору Самарской области, природоохранным фондам, полагает Латыпов. Сумму ущерба директор пока не оценил, отметив, что этим займется специальная экспертиза.

По словам руководителя нацпарка, все процедуры перед лесовосстановлением "небыстрые", поэтому проведение санитарных мероприятий - вырубка и выкорчевывание пострадавших деревьев - может начаться только к началу 2021 года.

Этапы восстановления леса

Латыпов отметил, что перед лесовосстановлением необходимо провести ряд процедур. "Сначала экспертиза проводится, а затем рубка [выгоревших деревьев]. Сама экспертиза - это не сильно сложно, специалисты могут выйти и плотно поработать на протяжении двух месяцев, например, или даже одного. Но для того, чтобы их туда привлечь, <…> нам потребуются отдельные средства", - объяснил директор нацпарка, отметив, что в рамках лесопатологического исследования изучение 1 га земли обходится на сумму около 3 тыс. рублей.

После проведения исследований, необходимо перейти к санитарно-оздоровительным мероприятиям, которые включают рубку и выкорчевывание пострадавших деревьев, сообщил Латыпов. "Мертвая древесина - это, во-первых, источник распространения лесных вредителей, а во-вторых, это очень пожароопасный объект. Мы просто вынуждены в кратчайший срок исключить все эти насаждения и утилизировать", - рассказал руководитель национального парка.

Сейчас Латыпов оценивает обстановку в "Бузулукском бору" как удовлетворительную. Ведется дотушивание валежника, отдельных деревьев уже внутри очага. По данным регионального ГУ МЧС, для тушения огня были привлечены три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, самолет Ил-76 МЧС России. В тушении также участвуют 710 человек, задействовано 185 единиц техники.