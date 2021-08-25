В Бразилии начнут прививать третьей дозой вакцин от коронавируса в сентябре

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 августа. /ТАСС/. Вакцинация третьей дозой препаратов от коронавируса в Бразилии начнется во второй половине сентября. Об этом сообщил в среду Минздрав страны.

"Начиная со второй половины сентября начнется распределение бустерных доз вакцин от COVID-19, а также препаратов Pfizer и AstraZeneca для сокращения срока между введением двух доз", - говорится в Twitter ведомства. Как уточняется, первыми будут привиты люди с подавленным иммунитетом, которые смогут получить бустерную дозу вакцины через 28 дней после второй прививки.

В приоритетном порядке также планируется вакцинировать людей в возрасте старше 70 лет, которые завершили первичный курс иммунизации от COVID-19 не менее полугода назад.

Отмечается, что для этих целей будут использованы препарат Pfizer, либо одна из подобранных в стране векторных вакцин AstraZeneca или Janssen.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент Минздрав распределил свыше 223 млн доз разрешенных к применению в стране препаратов компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer и Janssen. Согласно официальной статистике ведомства, полностью привиты от коронавируса 55,7 млн жителей страны, почти 124 млн человек сделали первую из двух необходимых прививок. Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 20,6 млн человек). По количеству летальных исходов (более 575 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.