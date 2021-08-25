Путин предложил сделать конкурс "Учитель года" таким же зрелищным, как шоу "Форт Боярд"

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил подумать, как сделать всероссийский конкурс "Учитель года" более зрелищным и популярным. В пример глава государства привел телевизионное шоу "Форт Боярд".

"Нужно нанимать креативные команды современные, которые в состоянии организовать такую работу [по организации конкурса]. Я уже упоминал какой-то там "Форт Боярд": хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать такие программы по различным [образовательным] направлениям и дисциплинам. Можно [сделать] на самом современном уровне, у нас достаточно команд, которые создавали бы такой контент", - сказал Путин в среду на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования.

Президент считает, что нужно продолжать работу по наращиванию информационного сопровождения учительских конкурсов. "Я уже говорил об этом и еще раз хочу подчеркнуть, что деятельность очень интересная. Она может быть просто захватывающей, если красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей. Во-первых, по разным областям знаний представлены направления, по которым соревнуются конкурсанты. Во-вторых, повторяю еще раз, можно так интересно подать, что это будет как детектив смотреться, и для учеников сегодня это будет предметом постоянного внимания", - пояснил Путин.

Он отметил, что разные учебные дисциплины можно интересно подавать, но "нужно этим заниматься". "Сергей Сергеевич [Кравцов, глава Минпросвещения], если нужны дополнительные средства, пожалуйста, здесь нечего стесняться, обращайтесь, сделаем", - резюмировал Путин.

О конкурсе "Учитель года"

В ходе заседания победитель конкурса "Учитель года-2018" Алихан Динаев предложил президенту рассмотреть возможность увеличения числа номинаций и премий. Кроме того, по словам Динаева, важно привлекать самих детей и родителей к определению победителей конкурса.

"Предложения хорошие, обязательно их поддержу, предложу отметить это в перечне поручений, которые будут подготовлены и подписаны," - ответил Путин. Глава государства согласился, что "материальное стимулирование [победителей] можно в этом смысле увеличить, и количество лауреатов тоже, это правда". При этом президент заметил, что "все-таки кто-то с конкурса уходит и ни с чем, иначе это не конкурс".