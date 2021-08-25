Учитель из Ярославля пожаловалась Путину на негативный образ педагога в шоу "Наша Russia"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Учительница истории и обществознания средней школы №26 Ярославля Жанна Торхова рассказала президенту России Владимиру Путину во время видеоконференции с представителями общественности о том, что образ учителя Снежаны Денисовны из скетч-шоу "Наша Russia" негативно влияет на образ педагога и школы в целом.

"Я уверена, что необходимо правильное освещение педагогической работы в средствах массовой информации - через позитивный образ учителя в произведениях массовой культуры: в кино, в театре, в литературе. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом", - сказала во время видеоконференции Торхова президенту.

По ее словам, привлекательные образы учителей создавались в советских литературе и кинематографе. "Я уверена, что у нас в России, в нашей стране есть люди, которые готовы создавать и, самое главное, реализовывать новые проекты, современные проекты, направленные на поддержание позитивного образа и на формирование еще более уважительного отношения к профессии учителя", - добавила преподаватель.

Она также высказалась о необходимости введения дополнительных мер поддержки молодых учителей. При этом Торхова отметила, что отношение к учителю в России за последние несколько лет изменилось - по ее словам, педагоги чувствуют поддержку со стороны государства и от родительской среды.