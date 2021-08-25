Новый газопровод в липецком селе позволит обеспечить газом свыше 300 домовладений

ЛИПЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Новый поселковый газопровод в селе Косыревка Липецкой области позволит подключить к газоснабжению 350 ранее негазифицированных домовладений. Об этом на торжественной церемонии запуска газопровода сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Газопровод имеет важное социальное значение для жителей, сети протяженностью 17 км проложены по 17 улицам населенного пункта и позволяют подключить к природному газу 350 ранее негазифицированных домовладений", - сказал Артамонов. Он рассказал, что газ поступает в село от существующей газораспределительной станции, через которую здесь газифицированы 1 тыс. 245 квартир и домовладений. "Новые потребители могут подключиться к существующим сетям газоснабжения по программе догазификации, выполняемой в рамках поручений президента Владимира Путина", - заметил Артамонов.

Он назвал запуск газопровода "замечательным событием". "Более 21 тыс. домовладений подпадают в Липецкой области под программу догазификации, она рассчитана на четыре года и я думаю, что вместе мы успешно с ней правимся", - заверил Артамонов. Глава региона подчеркнул, что программа догазификации очень востребована среди жителей области и на данный момент власти приняли уже свыше тыс. заявок. "Эти цифры увеличиваются, мы должны сократить сроки подключения жителей к газу и сделать эту процедуру максимальной простой для людей", - сказал Артамонов.

В пресс-службе областной администрации, в свою очередь, пояснили, что дополнительные стимулы для реализации ускоренного механизма догазификации дают региональные меры поддержки. В частности, льготные категории заявителей получают материальную помощь и действует программа возмещения 50% стоимости газификации жилого помещения.