Более 2 тыс. педагогов прошли обучение в челябинском парке "Россия - моя история"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. педагогов приняли участие в методических семинарах на базе мультимедийного парка "Россия - моя история" в Челябинске. Парк власти региона активно используют как образовательную площадку, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании президиума Госсовета.

"За два года уже более 2 тыс. педагогов приняли участие в методических семинарах на площадке парка. Площадку парка мы используем для профессиональной ориентации, профессиональных проб для детей, которые интересуются гуманитарной сферой, IT-технологиями", - сказал он.

Текслер добавил, что парк был открыт в сентябре 2019 года. Возможности парка пытаются продвигать также с помощью общественных движений, например, через региональное отделение российского движения школьников и юнармию.

Экспозиция парка разместилась на 7 тыс. кв. м и заняла три этажа. На выставке можно узнать историю расположенного на территории Челябинской области городища бронзового века Аркаим, демидовских заводов XVIII-XIX веков, познакомиться с выдающимися челябинскими учеными, медиками, физиками-ядерщиками, первыми директорами предприятий.