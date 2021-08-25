Глава Пентагона распорядился начать обязательную вакцинацию военных от COVID-19

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин распорядился начать обязательную вакцинацию американских военнослужащих от нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Остин подчеркнул, что следует "немедленно начать полную вакцинацию всех военнослужащих" в стране. Это относится и к бойцам Национальной гвардии США.

Как уточнили в Пентагоне, "при обязательной вакцинации от COVID-19 будут использованы только те препараты, которые получили полное одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США". К настоящему времени в США такое одобрение получила только вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Вместе с тем военнослужащие могу добровольно привиться и какой-либо другой вакциной, разрешенной к применению в США.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге уточнил, что исключения могут быть сделаны для тех военнослужащих, которые отказываются от вакцинации на основании религиозных убеждений или показаний врача. Тем, кто не желает прививаться по каким-либо иным причинам, предложат консультацию с врачом или с представителям командования, во время которой будет разъяснена польза и необходимость вакцинации. По словам Кирби, руководство Пентагона ожидает, что военнослужащие страны "выполнят этот законный приказ".

Согласно оценкам агентства Associated Press (AP), сделать прививки предстоит не менее 800 тыс. военнослужащих США. По словам источников AP, Остин ожидает, что вакцинация будет проведена в течение нескольких недель.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 38 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 630 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.