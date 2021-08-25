Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования в среду предложила главе государства Владимиру Путину дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ.

"В прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ, если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы смягчить эту ситуацию, возможно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ", - сказала Кузнецова.

"И, конечно, в принципе, в целом, хотелось бы, чтобы такие непростые экзамены проходили в родных школах. Все-таки дома и стены помогают", - сказала она.