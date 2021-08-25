Рабочая группа Госсовета рекомендовала регионам внедрить модель школы полного дня

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета по направлению "Образование" рекомендовала регионам внедрять модель школы полного дня, где после уроков дети под руководством педагогов могли бы выполнять домашнее задание, заниматься в кружках и посещать спортивные секции. Такое предложение высказал в среду на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования руководитель рабочей группы, губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Хотели бы рекомендовать всем регионам внедрять модель школы полного дня. Фактически это наполненная новым содержанием известная всем продленка. Вместе с педагогами, родителями, старшими учениками, наставниками, школьники могут выбирать для себя кружки, занятия по индивидуальным образовательным траекториям, выполнять домашние задания, а вечером общаться с родителями, заниматься семейными делами. В школе полного дня должен осуществляться не только присмотр, но и помощь в подготовке домашнего задания, и дополнительное образование", - сказал Васильев.

Он отметил, что в Кировской области уже работают школы полного дня там, где это возможно - где нет второй смены и есть возможность заниматься дополнительным образованием. По словам Васильева, создать такие школы невозможно без развития школьной инфраструктуры. Ранее он предлагал уже на этапе капремонта образовательных учреждений предусмотреть возможность организации на их базе школ полного дня.

В январе прошлого года во время поездки в Киров членов совета при президенте по науке и образованию и рабочей группы Госсовета кировские педагоги продемонстрировали работу школы полного дня в Кирове. В этой школе после уроков ученики занимаются в развивающем блоке, могут посещать кружки, спортивные секции. При этом для ребят предусмотрены обед и полдник, отдых и занятия на свежем воздухе, просмотр фильмов в кинозале. В школе размещена площадка по типу мини-технопарка "Кванториум". Такие мини-технопарки, по мнению Васильева, должны открываться именно в школах, где они доступны для всех учеников.