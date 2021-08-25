Три новые школы на 6 тыс. мест построят по концессии в Тамбовской области

ТАМБОВ, 25 августа. /ТАСС/. Строительство трех новых школ на 6 тыс. мест с использованием механизма государственно-частного партнерства планируется в Тамбовской области до 2024 года, сообщила в среду глава управления образования и науки региона Татьяна Котельникова.

"Нам в самое ближайшее время необходимо построить не менее трех новых школ на 6 тыс. ученических мест в Тамбове и Тамбовском районе, причем желательно запустить все их одновременно со сроком ввода 2022-2023 годы. В настоящий момент мы активно работаем с Министерством просвещения по вхождению области в проект по строительству школ с использованием механизма государственно-частного партнерства, на эти цели предполагается привлечь не менее 7 млрд рублей", - сообщила Котельникова на заседании регионального штаба по сбору предложений в народную программу партии "Единая Россия" по теме образования.

По ее словам, система образования региона сегодня испытывает острый дефицит в ученических местах. Так, за последние пять лет численность детей школьного возраста в Тамбове выросла на 15%, в отдельных школах в этом году было сформировано сразу 17 первых классов, во вторую смену учатся 8% школьников.

За последние пять лет в регионе построили три новые школы. В сентябре в Котовске планируют открыть школу "Экотех+" на 825 мест, а в декабре в Умете на 250 мест.