Путин объявил благодарность замглавы редакции фотоинформации ТАСС Марии Филатовой

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность заместителю руководителя редакции фотоинформации ТАСС Марии Филатовой. Соответствующее распоряжение президента опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что благодарность Филатовой объявлена "за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу".

Мария Филатова начала работу в ТАСС в 2017 году в качестве советника главного редактора, с 2019 года занимает должность заместителя руководителя редакции фотоинформации.

При ее активном участии был разработан и реализован ряд крупных тассовских проектов по развитию мультимедийного контента, включающего не только событийные фоторепортажи, но и видеосюжеты. С декабря 2018 года по инициативе Филатовой была создана и запущена новостная видеолента ТАСС на сайте www.tassphoto.com - новый элемент в линейке медийных продуктов агентства.