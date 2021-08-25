В Коми сняли антиковидные ограничения для общепита и ночных клубов Сыктывкара и Ухты

СЫКТЫВКАР, 25 августа. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба снял антиковидные ограничения для предприятий общественного питания и ночных клубов в Сыктывкаре и Ухте. Соответствующие изменения в указ главы региона будут внесены в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Владимир Уйба принял решение о снятии антиковидных ограничений в отношении ночных клубов, предприятий общепита на территории Сыктывкара и Ухты. Это решение рассмотрено и поддержано республиканским оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

С предложением снять ограничения для общепита и запрет на работу ночных клубов к главе региона обратилась зампред правительства региона - министр экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева. По ее словам, на встрече 24 августа предприниматели рассказали, что терпят огромные убытки от простоя. Ранее многие предприниматели на различных встречах отмечали, что не смогут возобновить деятельность из-за огромных убытков.

Как отмечали бизнесмены, из федерального бюджета выделено 8 млрд рублей на дополнительные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, попавших под ограничения. Однако размер безвозмездного гранта на выплату зарплаты и поддержку занятости будет рассчитываться, исходя из половины минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника за каждые две недели ограничений, но не более четырех недель в сумме. Глава республики поддержал предложения Минэкономразвития региона об отмене ограничений.

На 25 августа в Коми зафиксировано 61 894 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 250 человек. Выздоровели 51 513 человек, умерли 1 426 человек. Привито первым компонентом вакцины более 241 тыс. человек или 38% взрослого населения региона, завершили вакцинацию более 208 тыс. человек.