Кузнецова призвала создавать в школах банки средств реабилитации для детей с инвалидностью

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создавать в образовательных организациях банки средств реабилитации для детей с инвалидностью.

Выступая в среду на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования, омбудсмен отметила, что необходимо выработать единые подходы "к оценке инклюзии в образовательных организациях". "В образовательных организациях кроме доступной среды и специалистов, чтобы были так называемые банки средств реабилитации. Например, дополнительная коляска, дополнительная трость, дополнительные иные средства реабилитации, которые ребеночку не пришлось бы с собой нести из дома. Очень важно, чтобы профильным ведомствам было [дано] поручение по поводу того, чтобы были разработаны специальные механизмы, которые позволяют образовательным организациям такие средства и содержать, и приобретать", - сказала она.

Кузнецова подчеркнула, что требуется сохранение структуры коррекционных образовательных организаций. В этой связи она отметила, что в настоящее время не хватает дефектологов, логопедов и тьюторов. "Мы предлагаем вместе с Министерством просвещения [РФ] и Министерством науки [РФ] в системе высшего образования предусмотреть подготовку специалистов в должном объеме. Важно создать систему мотивации для того, чтобы эти специалисты оставались в образовательных организациях, они очень нужны нашим детям", - сказала омбудсмен.