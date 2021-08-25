План по расселению аварийного жилья на Ямале до 2025 года выполнят на треть в 2021

ТАСС, 25 августа. Треть от 1 млн. аварийных кв. м. жилья в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), которые планируется расселить до 2025 года, будет переселена уже к концу этого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам выступления президента РФ Владимира Путина на съезде партии "Единая Россия" по расширению программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

"В большинстве городов темпы хорошие - строится много нового и долгожданного жилья. Микрорайоны проектируются комплексно - с поликлиниками, школами, детскими садами. Наша главная цель - расселить млн кв. м. аварийного жилья, и мы уверенно идем к ее достижению. К концу года достигнем трети запланированного объема", - цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

В 2021 году планируют переселить 3 тыс. семей. За первую половину года в регионе уже ввели в эксплуатацию 16 многоквартирных домов.

В пресс-службе уточнили, что сейчас в округе возводится несколько больших новых микрорайонов. Самый крупный - Обдорский в Салехарде, где будет построено 240 тыс. кв. м. на 5 тыс. квартир. В Новом Уренгое строится микрорайон Славянский, он рассчитан на 1,6 тыс. семей. В микрорайон Южный в Тарко-Сале смогут переехать 800 местных семей, и столько же квартир строится в микрорайоне Солнечный в Тазовском.

Всего в настоящее время в округе в стадии строительства находится 187 многоквартирных жилых домов, общей площадью более 530 тыс. кв. м.

Ранее глава Ямала поставил задачу с 2019 по 2024 год включительно расселить в регионе 1 млн кв. м., что в четыре раза превышает план и включает в себя расселение домов, признанных аварийными после 2017 года, как и предложил президент 25 августа на съезде партии. До 2025 года переехать в комфортные условия должны 70 тыс. ямальцев.